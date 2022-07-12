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ВСУ отогнали оккупантов от Мазановки, Ивановки, Долины и подавили попытку штурма в направлении Дементиевки, - Генштаб ВСУ

12 июля, 2022 вторник
07:45
война с Россией На фото украинский защитник и военное вооружение

Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Однако ВСУ подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки, а также отогнали оккупантов от Мазановки, Ивановки, Долины

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Украинские воины отогнали оккупантов назад.

Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применение штурмовой и армейской авиации. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.

На Славянском направлении активных действий враг не вел. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационных ударов недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опытного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудару вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. С целью сковывания действий наших войск вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Лупарево, Новая Заря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Покровское, Украинка и Прибужское. Нанес авиационных ударов недалеко от Заречного.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Также украинские защитники подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг обстрелял из реактивной артиллерии район населённого пункта Стариково Сумской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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