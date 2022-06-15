ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик

Об этом SkyNews рассказал военный аналитик, профессор Майкл Кларк.

По его словам, украинские войска открыли 50-мильный фронт к северу и северо-востоку от Херсона и начинают наступление, чтобы, возможно, вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками.

По неподтвержденным данным за последние 24 часа ВСУ могли добраться до Киселевки – примерно в 26 км от города Херсона – и в пределах "ударного расстояния" от Новой Каховки, где дамба контролирует водоснабжение Крыма.

Профессор Кларк говорит, что аналитики будут "очень внимательно следить за ситуацией", которая "пока развивается в пользу Украины".

Отметим, что по сообщению ОК "Юг" украинские военные выбивают оккупантов из Николаевщины, вертолеты ударили по скоплению врага

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