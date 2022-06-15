ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик
Украинцы начинают наступление, чтобы возможно вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками
Об этом SkyNews рассказал военный аналитик, профессор Майкл Кларк.
По его словам, украинские войска открыли 50-мильный фронт к северу и северо-востоку от Херсона и начинают наступление, чтобы, возможно, вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками.
По неподтвержденным данным за последние 24 часа ВСУ могли добраться до Киселевки – примерно в 26 км от города Херсона – и в пределах "ударного расстояния" от Новой Каховки, где дамба контролирует водоснабжение Крыма.
Профессор Кларк говорит, что аналитики будут "очень внимательно следить за ситуацией", которая "пока развивается в пользу Украины".
- Отметим, что по сообщению ОК "Юг" украинские военные выбивают оккупантов из Николаевщины, вертолеты ударили по скоплению врага
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37
- Актуальное
- Важное