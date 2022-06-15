English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик

ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик

15 июня, 2022 среда
16:17
война с Россией

Украинцы начинают наступление, чтобы возможно вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками

Об этом SkyNews рассказал военный аналитик, профессор Майкл Кларк.

По его словам, украинские войска открыли 50-мильный фронт к северу и северо-востоку от Херсона и начинают наступление, чтобы, возможно, вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками.

По неподтвержденным данным за последние 24 часа ВСУ могли добраться до Киселевки – примерно в 26 км от города Херсона – и в пределах "ударного расстояния" от Новой Каховки, где дамба контролирует водоснабжение Крыма.

Профессор Кларк говорит, что аналитики будут "очень внимательно следить за ситуацией", которая "пока развивается в пользу Украины".

  • Отметим, что по сообщению ОК "Юг" украинские военные выбивают оккупантов из Николаевщины, вертолеты ударили по скоплению врага

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Ллойд Остин
14 июня, 2022 вторник
Данные от власти о количестве погибших украинских военных не вызывают сомнений, - глава Пентагона Остин
Ллойд Остін
13 июня, 2022 понедельник
Глава Пентагона Остин о необходимости Украины в 1 тыс. гаубиц и 300 РСЗО: "США готовы предоставить все и помочь успеху"
Збірна України
15 июня, 2022 среда
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.38
    Покупка 34.38
    Продажа 35.23
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
15 июня
16:31
На фото Владимир Зеленский
"Российские танки должны быть уничтожены в Украине, потому что иначе придут в Прагу": Зеленский обратился к чешскому парламенту
16:14
Путин и Си Цзиньпин поговорили о войне в Украине
16:10
Украинские военные выбивают оккупантов из Николаевщины, вертолеты ударили по скоплению врага, - ОК "Юг"
16:07
НАТО
Страны Балтии хотят, чтобы НАТО в 10 раз увеличило присутствие в регионе, - Reuters
15:59
Азовсталь
Россияне украли у плененной из Азовстали собаку и подарили ее Кадырову, - UAnimals
15:51
Эксклюзив
Северодонецк не в окружении: ВСУ контролируют значительные территории рядом с городом, - глава ВА Власенко
15:37
Более 15 тыс. миллионеров уедут из РФ уже в этом году, - CNN
15:29
В ОП рассказали о критическом соотношении российской и украинской артиллерии на фронте
15:23
Показали сюжет с террористом "ЛНР" Пасечником без представления позиции Украины: Нацсовет призвал Euronews не распространять российскую пропаганду
15:19
"Логистический вызов эпических масштабов": президент Румынии прокомментировал сложности экспорта украинского зерна
15:12
В Новой Каховке на Херсонщине оккупанты похитили супругов пенсионеров
15:08
Генерала службы внешней разведки РФ нашли мертвым в Москве, - СМИ
14:55
Рамзан Кадыров
В Мюнхене судят россиянина за попытку убийства чеченского активиста-диссидента
14:54
Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б", - замминистра АПК
14:52
"Ворскла" узнала соперника в Лиге конференций
14:27
На Запорожье ситуация контролируемая, опаснее всего вблизи линии ведения боев, - ОВА
14:24
ІКЕА
IKEA полностью сворачивает бизнес в России и Беларуси и продает все активы
14:15
Премьер-министры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку
14:08
Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
14:04
зерно
Россия нанесла ущерб АПК Украины на $4,3 млрд, – исследование
13:52
Макрон заявил, что Зеленскому придется договариваться о мире с РФ
13:49
"еВраг": чатом воспользовалось 313 тыс. украинцев
13:44
Олаф Шольц
Большинство поддерживает Шольца, 83% – за переговоры с Путиным: в Германии провели соцопрос о войне в Украине
13:42
Эксклюзив
"Железный купол" не будет эффективной системой ПВО для Украины, - израильский военный Верцнер
13:41
PR
Стресс и здоровье волос: как себе помочь
13:39
Волонтерское движение "Трибунал для Путина" собрало более 10 тыс. доказательств преступлений армии РФ в Украине
13:33
"Динамо" получило первого соперника в Лиге чемпионов
13:31
шпиён
В аэропорту Лондона задержан подозреваемый в шпионаже на Россию, - The Times
13:28
Посол РФ в США Антонов продвигает на Западе российские нарративы, изображая изгнанника, - Центр при СНБО
13:18
Енс Столтенберг
Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине
13:14
Ярослав Качинский
Основным портом для экспорта украинского зерна может стать Гданьск, - польский вице-премьер Качиньский
13:09
Эксклюзив
Темпы, которыми Украина предоставляет оружие, крайне низкие. Процесс должен быть в разы ускорен, – советник министра МВД Денисенко
13:01
Разрабатывала программное обеспечение для оккупантов на Востоке Украины: в Киеве разоблачили IT-компанию
12:49
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде с возможностью присоединиться онлайн, - Столтенберг
12:46
"Историческое соглашение": Евросоюз договорился об экспорте израильского газа вместо российского
12:41
Енс Столтенберг
Мы сосредоточены на том, чтобы быть впереди, обеспечить необходимое вооружение и помочь украинцам побороть вторжение России, – Столтенберг
12:36
В МИД Польши предупредили о новом расчете Путина в войне с Украиной
12:34
В Чернобаевке в Херсонской области произошел взрыв: есть погибшие и раненые
12:32
Эксклюзив
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
В Харьковской области ВСУ наносят контрудары и освобождают некоторые населенные пункты в окрестностях Изюма, - депутат Изюмского горсовета
12:24
Война может перекинуться с Украины на другие страны, – польский вице-премьер Качиньский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV