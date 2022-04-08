ВСУ отгоняют врага от Харькова, захватчикам уже тяжелее обстреливать город, - Корсунов

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.

“К сожалению, обстрелы Харькова продолжаются. Вчера (7 апреля, - ред.) попали в АЗС, в жилом квартале попали в неработающий торговый центр. Поднималось пламя над городом. Главное, что ВСУ отгоняют врага от города, уже труднее захватчикам обстреливать наш город. Наши военные продвигаются почти к границе Харьковской области, выходят на границу с Россией”, - сообщил Корсунов.

Боец также добавил, что сейчас важно, чтобы украинцы ощущали победу над врагом.

“Совместно с военно-гражданским руководством города сделать все, чтобы люди чувствовали, что мы скоро победим врага, что с каждым днем свободной украинской земли становится все больше. Чтобы люди верили, в первую очередь, в украинскую армию, которая каждый день выполняет свои обязанности", - отметил Корсунов.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Харьковской области продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвинково. Оснований для эвакуации жителей Харькова нет.

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