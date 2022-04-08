English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ отгоняют врага от Харькова, захватчикам уже тяжелее обстреливать город, - Корсунов
Эксклюзив

ВСУ отгоняют врага от Харькова, захватчикам уже тяжелее обстреливать город, - Корсунов

8 апреля, 2022 пятница
09:33
война с Россией

Боец ТрО Харькова Юрий Корсунов сообщил, что ВСУ продвигаются к границе Харьковской области и выходят на границу с Россией

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.

“К сожалению, обстрелы Харькова продолжаются. Вчера (7 апреля, - ред.) попали в АЗС, в жилом квартале попали в неработающий торговый центр. Поднималось пламя над городом. Главное, что ВСУ отгоняют врага от города, уже труднее захватчикам обстреливать наш город. Наши военные продвигаются почти к границе Харьковской области, выходят на границу с Россией”, - сообщил Корсунов.

Боец также добавил, что сейчас важно, чтобы украинцы ощущали победу над врагом.

“Совместно с военно-гражданским руководством города сделать все, чтобы люди чувствовали, что мы скоро победим врага, что с каждым днем свободной украинской земли становится все больше. Чтобы люди верили, в первую очередь, в украинскую армию, которая каждый день выполняет свои обязанности", - отметил Корсунов.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Харьковской области продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвинково. Оснований для эвакуации жителей Харькова нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


Россия
война
Харковщина
Читайте также:
Олаф Шольц
6 апреля, 2022 среда
100 млрд евро, которые Шольц выделил на немецкую армию, изменят баланс сил в Европе капитально – российский социолог из Германии
7 апреля, 2022 четверг
Юрій Бутусов
5 апреля, 2022 вторник
"Презрение власти ко всем украинцам, мнение, будто "война все спишет": журналист Бутусов прокомментировал отключение Еспресо, Прямого и 5 канала
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 31.81
    Продажа 32.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 апреля
10:06
Эксклюзив
Поэтапно или сразу – но есть необратимое движение относительно отказа стран мира от российской нефти и газа, – политолог-международник
10:03
Посвящается памяти дедушки: семья из Уэльса отправилась в путешествие по стране, чтобы собрать деньги для украинских беженцев
10:00
Верещук: в Украине согласовано 10 гумкоридоров на 8 апреля
09:57
РФ планирует привлечь к новым боям на Донбассе выведенные с Севера Украины силы, - британская разведка
09:27
Ключевые санкции против России для завершения войны в Украине – это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка, - Подоляк
09:04
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, повреждены объекты инфраструктуры, - ОВА
09:04
Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд
08:52
Эксклюзив
В Ирпень возвращаться рано, город необходимо разминировать, - депутат горсовета о введении длительного комендантского часа
08:48
В Киеве продолжили движение метро на красной ветке: поезда курсируют от станции "Академгородок" до "Театральной"
08:47
В Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10"
08:19
Олаф Шольц
Германии нужен переходный период в 120 дней, чтобы прекратить импорт российского угля, - Шольц
07:52
Ни одного решения государственных органов об ограничении вещания "Еспресо" не было, но технически это сделал и.о. директора Концерна РРТ и кто-то теперь использует это, - Княжицкий
07:26
За сутки от обстрелов оккупантов произошли 24 пожара в жилых домах, вблизи Рубежного и Попасной россияне пытались совершить штурм, - Гайдай
07:10
ЕС планирует выделить дополнительные €500 млн на закупку военного снаряжения для Украины
07:10
Киркоров
Сергей Руденко: Народные и заслуженные артисты Украины на службе у Путина
06:55
Россияне завершают восстановление боеспособности подразделений в районах Брянской и Курской областей. В Беларуси производится отбор так называемых добровольцев, - Генштаб
06:44
Visa MasterCard
Казахстанский Altyn Bank помогает россиянам оформлять карты Visa и Mastercard в обход санкций, - "Схемы"
06:42
Британское издание Vogue поместило фото из Николаева на обложку
06:39
Была проделана соответствующая работа. Больницы готовы к спасению украинцев после химических атак, - Данилов
06:30
Лига конференций: результаты всех матчей четверга
06:00
Сумщина освобождена от российских войск, проводится разминирование территории, - председатель ОВА
06:00
Лига Европы
Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
05:43
Российские войска украли вместе с грузовиками весь гумгруз для Мелитополя, - мэр
05:23
Алексей Данилов
Мужчин, покидавших Украину после начала полномасштабной войны в Украине, на обратном пути будут проверять, был ли законный выезд, - Данилов
04:53
Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей всеобщей человечности, - Байден
04:34
Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода, - Шмигаль
04:04
Александер Чеферин
Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, - глава УЕФА Чеферин об исключении России из организации
03:52
В Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев
03:17
Александр за неделю войны потерял 10 кг - жена Усика о форме боксера
02:37
На Луганщине вблизи автобусной остановки нашли мины оккупантов
Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук
02:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 7 апреля
01:44
В Ирпене до 11 апреля был введен комендантский час
01:20
Россия нанесла ракетный удар по Одесщине с моря: поражены объекты инфраструктуры
01:07
На Каховском водохранилище оккупанты расстреляли лодку с мирными людьми, которые пытались убежать из Херсона
00:54
В Грузии одна из площадей столицы может быть переименована в честь Героев Украины
00:48
Зеленский отметил наградами 344 военных, пятерым присвоил звание Героя Украины
00:36
Страны ЕС одобрили новые санкции против России, в том числе и эмбарго на импорт угля
00:33
В Херсонской области россияне изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку
00:23
9 мая в Латвии будет днем памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ
00:14
Пытали и подожгли. На Харьковщине нашли тела трех замученных российскими оккупантами жителей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV