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ВСУ отбросили врага под Долиной, однако он штурмует в направлениях Новолуганского и Спорного, - Генштаб

5 июля, 2022 вторник
07:42
война с Россией На фото защитники Украины и гаубица М109А3

Оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Спорного, где имеют частичный успех. Также они штурмуют направление на Новолуганское. В свою очередь, украинское войско отбросило захватчиков от Долины

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Славянское направление

Враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отвергнуты.

Донецкое направление

Основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля за территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

Краматорское направление

Оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

Бахмутское направление

Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.

Обстреливал из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спирное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Фиксируются обстрелы позиций Сил обороны по артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

Южнобужское направление

Противник основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по составам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине.

Харьковское направление

Неприятель главные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.

Северское направление

Признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудару с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань на Сумщине.

Волынское и Полесское направления

Ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

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