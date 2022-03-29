ВСУ отбросили российские войска от Кривого Рога на несколько десятков километров, – председатель ОВА
Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от Кривого Рога на 40-60 километров и освободили несколько населенных пунктов
Об этом сообщает глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкула.
Он отметил, что кафиры не просто остановлены на подступах к Кривому Рогу, но и отброшены на несколько десятков километров. Сейчас российские военные находятся в 40-60 километрах от города.
"Линия столкновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область. Наши военные проявляют настоящую доблесть и наносят врагу серьезный ущерб", – добавил Вилкул.
Известно, что при наступлении была также захвачена вражеская техника, которую планируют использовать для обороны города. Кроме того, в результате действий украинских защитников были освобождены несколько населенных пунктов в Херсонской области.
- Ранее сообщалось, что глава военной администрации Кривого Рога заверил, что город готов к защите от российских захватчиков.
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