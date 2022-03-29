ВСУ отбросили российские войска от Кривого Рога на несколько десятков километров, – председатель ОВА

Об этом сообщает глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкула.

Он отметил, что кафиры не просто остановлены на подступах к Кривому Рогу, но и отброшены на несколько десятков километров. Сейчас российские военные находятся в 40-60 километрах от города.

"Линия столкновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область. Наши военные проявляют настоящую доблесть и наносят врагу серьезный ущерб", – добавил Вилкул.

Известно, что при наступлении была также захвачена вражеская техника, которую планируют использовать для обороны города. Кроме того, в результате действий украинских защитников были освобождены несколько населенных пунктов в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что глава военной администрации Кривого Рога заверил, что город готов к защите от российских захватчиков.