ВСУ отбросили российские войска еще на 25-30 км дальше восточнее Киева, - Пентагон

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона, информирует Эспрессо.TV .

Российские войска находятся на расстоянии примерно 55 километров от центра Киева к востоку, что на 25-35 километров больше, чем в том же месте накануне, сказал чиновник.

К северо-западу от центра Киева российские войска "окопаются и устанавливают оборонные позиции", - сказал чиновник. По этой линии они не приближались к Киеву, оставаясь в 15-20 километрах от центра города.

В то же время чиновник отметил, что российские войска активизируются в восточной части Украины на Донбассе, заявив, что они "применили гораздо больше энергии" в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, ОТР "Восток" сообщили об уничтожении 100 кафиров и около 30 единиц техники.

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