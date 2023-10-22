ВСУ отбросили россиян с западной окраины Роботиного, – ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

21 октября украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении.

В то же время, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска отвергли российские войска с западной окраины Роботиного. Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Роботине-Копани и Роботине-Новопрокопка.

Машовец также заявил, что части российского 247-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.

Российские минобороны заявили, что российские войска отразили три украинских атаки вблизи Вербового (10 км восточнее Роботиного). Другой известный российский милблогер утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Роботино-Новопрокоповка (до 2 км южнее Роботиного) с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.

Также 21 октября Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Обозреватель добавил, что части российского 108-го полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) наступали в районе Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехово) в сторону Малой Токмачки (9 км юго-восточнее Орехово).

Российские источники утверждали, что бои продолжаются вдоль линии Роботино - Копани, что в 5 км северо-западнее Роботино. Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ может быть слишком деградирован, чтобы воспрепятствовать продвижению украинцев в сторону Новопрокопки.