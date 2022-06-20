ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области, - советник главы ОВА Хлань
Советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщил, что враг укрепляется на второй и третьей линии обороны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брид были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - заметил Хлань.
Советник главы Херсонской военной администрации также добавил, что в Херсонской области ВСУ имели преимущество над врагом.
"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю. ", – подчеркнул Хлань.
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