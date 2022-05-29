ВСУ отбросили оккупантов от трассы Лисичанск – Бахмут, – глава ОВА Гайдай
Украинские военные отбросили россиян от критически важной трассы Лисичанск – Бахмут на расстояние в 2 км
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в telegram .
По его словам, в направлении Попасной у Камышевахи враг был отброшен на 2 км.
"Подкрепление есть. В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на 2 км, трасса Лисичанск - Бахмут теперь меньше простреливается. Гумгрузы едут", - рассказал Гайдай.
Он подчеркнул, что Северодонецк остается под контролем украинских военных.
"Северодонецк под контролем Украины. Враг успеха не имеет. Рашисты остаются в гостинице "Мир", вглубь города продвинуться не могут", - отметил Гайдай.
- 29 мая руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские силы в городе находятся в "сложной оборонной позиции" .
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