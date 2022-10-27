ВСУ отбивают атаки врага в Луганской области и отвоевывают новые территории Украины, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявляет, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Были попытки российско-оккупационных войск прорваться в Белогоровку, но ничего не получилось. Все наступления были отражены. Что касается несколько иного направления Сватово-Кременная, то там продвигаются Вооруженные Силы Украины", - отметил глава Луганской области.
Гайдай объяснил, что продвижение идет медленно, но "это достаточно прогнозируемо".
"Потому что фактора неожиданности уже нет, у кафиров было время, чтобы подтянуть резервы и разрушить мосты, очень мощно заменять территорию. Они сейчас обстреливают все населенные пункты, которые им пришлось оставить плотным огнем. И погода, к сожалению, совсем не способствует - не первый день подряд идут ливни и техника банально заключена. Иногда продвижение вперед идет только с использованием пехоты", - пояснил он.
В то же время, он подчеркнул, что "можно констатировать, что идут не позиционные бои, а продвигаются Вооруженные Силы Украины".
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