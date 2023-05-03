ВСУ отбили за сутки около 30 атак российского агрессора на восточном фронте. Авиация нанесла 3 удара по позициям РФ, - Генштаб
За последние сутки украинские защитники отбили около 30 атак российского агрессора на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 3 мая.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения Сил обороны Украины отразили около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", - пишет Генштаб.
- На Лиманском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки оккупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел.
- На Марьинском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На белорусских полигонах идет подготовка личного состава российских территориальных войск.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.
Обстрелы Украины 3 мая
В ночь со 2 на 3 мая РФ нанесла массированный удар по территории нашей страны. Террористы применили ударные БПЛА "Shahed-136/131". 21 из 26 этих дронов уничтожены нашими защитниками.
В общей сложности россияне нанесли 2 ракетных и 41 авиаудар, совершили около 25 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В течение суток были проведены артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бучки Черниговской области; Басовка, Юнаковка, Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Червоная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка в Харьковской области.
Артиллерийские обстрелы враг совершил по Макеевке, Белогоровке Луганской области и Торском, Верхнекаменском и Спорном в Донецкой области.
Артиллерией и минометами россияне обстреляли Тополи, Каменку, Фиголовку, Двуречную, Западное, Лиман Первый, Кисловку, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.
От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное и Пивденное, а также Нью-Йорк Донецкой области. Обстреляли также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.
Вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.
Российские войска обстреляли Времовку, Новоселку и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области; Капуловку в Днепропетровской области; Антоновку и город Херсон.
По состоянию на 16:30 из-за хаотичных обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек. Около 22 получили травмы разной степени тяжести
Удары ВСУ по россиянам
Украинская авиация за сутки 3 мая нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава РФ. Наши защитники также уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один барражирующий боеприпас "Ланцет".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и боеприпасов противника.
В Каховском районе РФ прячет военных среди частных домов
"Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения Сил обороны Украины, на временно захваченных территориях противник и дальше цинично использует местное население. В населенных пунктах Каховского района российские захватчики среди частных домов местных жителей размещают свои подразделения", - говорится в сводке Генштаба.
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