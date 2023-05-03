ВСУ отбили за сутки около 30 атак российского агрессора на восточном фронте. Авиация нанесла 3 удара по позициям РФ, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 3 мая.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток подразделения Сил обороны Украины отразили около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", - пишет Генштаб.

На Лиманском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне.

россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

враг наступательных действий не проводил. На Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки оккупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк.

РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки оккупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел.

противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. На Марьинском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.

враг пытается улучшить тактическое положение. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На белорусских полигонах идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На белорусских полигонах идет подготовка личного состава российских территориальных войск. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Обстрелы Украины 3 мая

В ночь со 2 на 3 мая РФ нанесла массированный удар по территории нашей страны. Террористы применили ударные БПЛА "Shahed-136/131". 21 из 26 этих дронов уничтожены нашими защитниками.

В общей сложности россияне нанесли 2 ракетных и 41 авиаудар, совершили около 25 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток были проведены артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бучки Черниговской области; Басовка, Юнаковка, Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Червоная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка в Харьковской области.

Артиллерийские обстрелы враг совершил по Макеевке, Белогоровке Луганской области и Торском, Верхнекаменском и Спорном в Донецкой области.

Артиллерией и минометами россияне обстреляли Тополи, Каменку, Фиголовку, Двуречную, Западное, Лиман Первый, Кисловку, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное и Пивденное, а также Нью-Йорк Донецкой области. Обстреляли также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

Вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

Российские войска обстреляли Времовку, Новоселку и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области; Капуловку в Днепропетровской области; Антоновку и город Херсон.

По состоянию на 16:30 из-за хаотичных обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек. Около 22 получили травмы разной степени тяжести

Удары ВСУ по россиянам

Украинская авиация за сутки 3 мая нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава РФ. Наши защитники также уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один барражирующий боеприпас "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и боеприпасов противника.

В Каховском районе РФ прячет военных среди частных домов

"Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения Сил обороны Украины, на временно захваченных территориях противник и дальше цинично использует местное население. В населенных пунктах Каховского района российские захватчики среди частных домов местных жителей размещают свои подразделения", - говорится в сводке Генштаба.