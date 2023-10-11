ВСУ отбили все атаки врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Авдеевском направлении продолжаются бои. Вчера, при поддержке танков и большого количества другой бронетехники, враг начал наступательные действия в районах Тоненького, Авдеевки, Керамика и Первомайского. Однако ВСУ отбили все атаки врага, мы не потеряли рубежи и позиции", - отметил Штупун. .

По его словам, у врага довольно большие потери, поэтому он вынужден перебрасывать подкрепление на Авдеевское направление и подтягивать резервы.

"То есть бои в Авдеевке еще продолжаются. Сегодня мы тоже их бьем, есть положительные результаты, о чем сообщим чуть позже", - добавил Штупун.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического рассказал, что происходит на других участках фронта.

"ВСУ успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Золотой Нивы и Володино. На Запорожском направлении ВСУ улучшили тактическое положение в районе западнее Роботино. Также наши защитники сдерживают там атаки вблизи Инженерного и Вербового", - сообщил Александр Штупун.

За свою активность оккупанты платят достаточно высокую цену как личным составом, так и военной техникой.

"Общие потери врага только на Таврическом направлении за сутки составили 750 человек. Также три захватчика сдались в плен. ВСУ уничтожили почти 98 единиц военной техники, 44 единицы повреждены. Уничтожены 18 танков, 59 боевых бронированных машин, 12 танков повреждены. Уничтожены 5 артиллерийских систем, одна РСЗО и сбит самолет СУ-25, среди прочего, уничтожена боевая машина поддержки танков "Терминатор", являющаяся гордостью российского военпрома. Также уничтожен УР-77 "Метеорит" и поврежден вертолет МИ-8. Также уничтожен склад боеприпасов и два важных объекта врага. Наши артиллеристы довольно мощно работают. Они в полтора раза увеличили выполнение огневых задач, эта цифра составляет 1777 огневых задач", – резюмировал Штупун.