ВСУ отбили вражескую атаку в районе Работино, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.

Россияне за день совершили 52 обстрела из РСЗО по территории Украины

Также, враг нанес один ракетный и 44 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены гражданские люди. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения на основных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Мощенка, Карповичи Черниговской области; Яблуновка, Рясное, Пожня Сумской области и Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка, Строевка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Мощенка, Карповичи Черниговской области; Яблуновка, Рясное, Пожня Сумской области и Одноробовка, Барановка, Волчанск, Ольховатка, Строевка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Чернесчиной Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

противник нанес авиационные удары возле Чернесчиной Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел. Авиационные удары претерпели районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

противник наступательных действий не вел. Авиационные удары претерпели районы населенных пунктов Невское Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Спирное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле этого населенного пункта. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области.

противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле этого населенного пункта. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Авдеевка и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Парасковеевка Донецкой области.

в течение суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Первомайское, Парасковеевка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области. На Мелитопольском направлении враг нанес авиационные удары у Вербового, Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области.

враг нанес авиационные удары у Вербового, Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Одрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Казацкое, Ольговка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Украинская разведка сообщила , что ночью 24 сентября неизвестные диверсанты нанесли удар по военным объектам Московской и Калужской областей, получила повреждения вражеская техника.