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ВСУ отбили вражеский штурм в Донецкой области, продолжаются бои за Северодонецк, - Генштаб

19 июня, 2022 воскресенье
19:25
война с Россией На фото уничтожена военная техника оккупантов

Украинские защитники успешно отразили вражеский штурм на окраине села Берестово Бахмутского района Донецкой области. Оккупанты ведут наступательные действия, чтобы полностью захватить Северодонецк

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удара в районах Майского, Доломитного, Зайцевого и Нью-Йорка. На восточной окраине Берестового украинские солдаты успешно отразили российский штурм.

Оккупанты накапливают ресурсы с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции украинских войск и вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

В Харьковском направлении враг также обстреливал позиции Вооруженных сил Украины. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел. В Генштабе отметили наращивание противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты. Россияне совершенствуют инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны. Также оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

  • С 24 февраля по 19 июня РФ потеряла в Украине 33 600 кафиров, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотника.

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