ВСУ отбили вражеский штурм в Донецкой области, продолжаются бои за Северодонецк, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удара в районах Майского, Доломитного, Зайцевого и Нью-Йорка. На восточной окраине Берестового украинские солдаты успешно отразили российский штурм.

Оккупанты накапливают ресурсы с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции украинских войск и вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

В Харьковском направлении враг также обстреливал позиции Вооруженных сил Украины. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел. В Генштабе отметили наращивание противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты. Россияне совершенствуют инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны. Также оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

С 24 февраля по 19 июня РФ потеряла в Украине 33 600 кафиров, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb