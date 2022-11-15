Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 ноября.



Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огирево, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызовое, Кисловка, Колодязное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестово, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка, Стельмаховка Луганской области

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледарь, Спорное, Торецк, Яковлевка

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области

на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка

на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области

10 октября Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, сообщил, что противник подтягивает личный состав и тяжелую технику, также подрывает мосты и проходит все вокруг.

Депутат Харьковского горсовета Андрей Иванов рассказал, что мобилизованных россиян опрокидывают на временно оккупированные территории Луганщины и Донетчины, чтобы сдержать наступление ВСУ.

А Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские кафиры возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

14 ноября в Генштабе заявили , что на временно оккупированной Луганщине рашисты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного в глубь захваченных территорий.

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