ВСУ отбили у врага Гоптовку на границе с Россией, - журналист Цаплиенко
Вооруженные Силы Украины сегодня, 11 сентября, отбили у российских оккупантов Гоптовку, где находится пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме.
"Отчитывается 130-й батальон. 11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных сил Украины! А Гоптовка это уже граница с тем фашистским государством, которое думало, что пришло сюда навсегда", - говорится в сообщении.
Гоптовка - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией, расположенный в Харьковской области. В телеграмм-канале " ВСУ. Война с оккупантами " опубликовали фото из этого пункта пропуска в первый день полномасштабного вторжения.
"А это Гоптовка в первый день полномасштабной войны. Здесь находился пункт пропуска через государственный контроль на границе с Украиной. Надеемся, что его навсегда уберут, поскольку кацапы будут изолированы", - говорится в сообщении.
- В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук , расположенный в 20 км от границы с РФ.
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