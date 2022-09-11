Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме.

"Отчитывается 130-й батальон. 11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных сил Украины! А Гоптовка это уже граница с тем фашистским государством, которое думало, что пришло сюда навсегда", - говорится в сообщении.

Гоптовка - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией, расположенный в Харьковской области. В телеграмм-канале " ВСУ. Война с оккупантами " опубликовали фото из этого пункта пропуска в первый день полномасштабного вторжения.

"А это Гоптовка в первый день полномасштабной войны. Здесь находился пункт пропуска через государственный контроль на границе с Украиной. Надеемся, что его навсегда уберут, поскольку кацапы будут изолированы", - говорится в сообщении.

В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук , расположенный в 20 км от границы с РФ.

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