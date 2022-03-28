ВСУ отбили три атаки оккупантов на Востоке и уничтожили до 70 российских военных

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

В понедельник, 28 марта, на Востоке российские войска трижды атаковали позиции украинских защитников. Вооруженные силы Украины отбили атаки, а оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:

личного состава – до 70;

танков – 7;

БМП – 4;

БПЛА – 2.

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