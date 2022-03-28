ВСУ отбили три атаки оккупантов на Востоке и уничтожили до 70 российских военных
На Востоке российские войска трижды атаковали позиции ВСУ, однако оккупанты получили достойный отпор и понесли немалые потери
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
В понедельник, 28 марта, на Востоке российские войска трижды атаковали позиции украинских защитников. Вооруженные силы Украины отбили атаки, а оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:
- личного состава – до 70;
- танков – 7;
- БМП – 4;
- БПЛА – 2.
Добавим, оккупант пытается накопить резервы и восстановить боеспособность войска, из оккупированной Южной Осетии в Крым перебросили 150 военных.
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