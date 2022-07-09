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ВСУ отбили наступление оккупантов на Харьковщине и Донбассе, - Генштаб

9 июля, 2022 суббота
19:23
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

Защитники Украины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции в направлении Кочубеевка - Дементиевка и заставили россиян разбегаться по кустам после штурма в районе направления Золотаровка - Верхнекаменское

Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

В Харьковском направлении россияне хотят приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отвергли оккупантов на ранее занятые позиции. На направлении Малое Веселое – Петровка украинские воины обезвредили разведывательную группу противника.

На Славянском направлении оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чеполь и Богородичное. Все попытки штурма противника по направлениям Довгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Дистанционно заминировал участки автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

В Донецком направлении враг продолжил обстрелы позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов. Россияне осуществили воздушную разведку в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурма в направлении Золотаровка – Верхнекаменское. Огнем украинские воины заставили кафиров разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций наших войск по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки. Враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Удачи не имел, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают защищать занятые позиции и сдерживать продвижение подразделений Сил обороны вглубь временно оккупированной территории.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Ранее в Генштабе сообщали, что подразделения Беларуси проводят разведку, теперь чтобы помешать этому активизировали комплексы радиоэлектронной борьбы. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии остается.

В Генштабе отметили, что оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа и российскому командованию все труднее пополнять несущие потери подразделения.

  • С 24 февраля по 9 июля оккупанты потеряли 37, 2 тыс. военных, 1638 танков, 832 системы артиллерии и 674 беспилотника.

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