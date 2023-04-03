Об этом в утреннем своде 3 апреля сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – было отражено более 70 атак противника.

Украинские воины поразили пункт управления, 3 позиции средств ПВО и около 10 районов скопления россиян

Украинская авиация за 2 апреля нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага.

В Мелитополе оккупанты заставляют учителей до 1 июня написать отказ от украинского гражданства

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ в срок до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

Россия нанесла 5 ракетных и 32 авиаудара по Украине в течение суток

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток противник обстрелял Волфин, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Украинские воины отразили более 20 вражеских атак. Также наши защитники отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Ивановское.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Константиновка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел.

За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак.

Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции.

Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.