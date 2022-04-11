ВСУ отбили атаку врага под Золотым в Луганской области, - Гайдай
Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку россиян, на этот раз в Северодонецком районе Луганщины
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, Вооруженные силы Украины отразили атаку российских оккупантов под Золотым Северодонецким районом Луганской области. В связи с неудачным штурмом города россияне отступили и начали обстреливать с расстояния жилые массивы Золотого.
"В нашей области не зашилось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный". теракт", - отмечает Гайдай.
Кроме того, по его словам, получили повреждения многоэтажки и частные дома в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Кременной. В Кременщине также в результате обстрелов занялись гектары сухой травы.
По состоянию на 10 апреля россияне обстреляли два жилых дома и частную больницу в Северодонецке. Инфраструктура города почти уничтожена.
Кроме того, на линии фронта Луганщины и Донетчины ВСУ отразили четыре атаки врага. В частности, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем.
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