ВСУ отбили атаку россиян на уволенную Белогоровку ,– Гайдай
В Луганской области Вооруженные силы Украины отразили несколько атак врага, в частности, в направлении Белогоровки
Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
"Россияне продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, превращая их в пепел. Так, вчера они в очередной раз открыли огонь по Стельмаховке на Купянском направлении, Грековке, Надежде, Белогоровке и Новоегоровке на Лиманском направлении", - написал он.
По его словам, на Бахмутском направлении противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль всей линии столкновения.
"18 октября ВСУ отразили несколько атак врага. В частности, и в направлении Белогоровки", - говорится в сообщении Гайдая.
- 5 октября Гайдай заявил, что началась деоккупация Луганской области, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков, в частности речь шла о Белогоровке.
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