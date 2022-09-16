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ВСУ отбили атаку россиян на Бахмут и уничтожили 1 опорный пункт агрессора

16 сентября, 2022 пятница
19:39
война с Россией

В пятницу, 16 сентября, украинские защитники уничтожили 1 опорный пункт российского агрессора

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка, но украинские Силы обороны отразили все атаки россиян.

В течение суток 16 сентября украинская авиация поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники РФ. Уничтожен 1 опорный пункт. Потери неприятеля уточняются.

"Наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БпЛА оккупантов. Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются", - добавили в ВСУ.

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