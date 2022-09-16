ВСУ отбили атаку россиян на Бахмут и уничтожили 1 опорный пункт агрессора
В пятницу, 16 сентября, украинские защитники уничтожили 1 опорный пункт российского агрессора
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка, но украинские Силы обороны отразили все атаки россиян.
В течение суток 16 сентября украинская авиация поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники РФ. Уничтожен 1 опорный пункт. Потери неприятеля уточняются.
"Наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БпЛА оккупантов. Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются", - добавили в ВСУ.
- Начиная с 00:00 16 сентября российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных, 5 авиационных и 12 ударов из РСЗО.
- Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях, они размещают в школах и лицеях личный состав и военную технику.
- На оккупированных территориях Херсонщины российские военные осознают, что их единственные шансы вернуться домой – это ранение или смерть.
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