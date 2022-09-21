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ВСУ отбили атаку России на Купянск

21 сентября, 2022 среда
19:36
война с Россией

На Харьковском направлении украинские защитники отразили российское наступление на Купянск

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За день, 21 сентября, подразделения ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.

Общие потери врага уточняются.

  • С начала суток, 21 сентября, российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также произвели 17 обстрелов из РСЗО , пострадали более 30 населенных пунктов.

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