ВСУ отбили атаку России на Купянск
На Харьковском направлении украинские защитники отразили российское наступление на Купянск
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За день, 21 сентября, подразделения ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.
Общие потери врага уточняются.
- С начала суток, 21 сентября, российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также произвели 17 обстрелов из РСЗО , пострадали более 30 населенных пунктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.54
Покупка 40.54Продажа 41.71
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное