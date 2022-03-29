ВСУ отбили атаку оккупантов в Херсонской области и захватили два танка
Подразделения группировки войск "Юг" в Херсонской области успешно отбили атаку российских оккупантов, обезвредили БМД-2 и захватили два танка Т-64.
Про это сообщает пресс-служба Группировки.
"Благодаря мастерской работе подразделений группировки войск "Юг", в Херсонской области была успешно отбита атака врага. В результате которой обезврежены БМД-2 и получены в качестве трофея два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны Донского казацкого полка.
- Напомним, на Донбассе отбиты 7 атак врага, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет.
- Также сообщалось, что ВСУ отбили три атаки оккупантов на Востоке и уничтожили до 70 российских военных.
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