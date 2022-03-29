ВСУ отбили атаку оккупантов в Херсонской области и захватили два танка

Про это сообщает пресс-служба Группировки.

"Благодаря мастерской работе подразделений группировки войск "Юг", в Херсонской области была успешно отбита атака врага. В результате которой обезврежены БМД-2 и получены в качестве трофея два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М", – говорится в сообщении.



По предварительным данным, техника находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны Донского казацкого полка.

Напомним, на Донбассе отбиты 7 атак врага, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет.

Также сообщалось, что ВСУ отбили три атаки оккупантов на Востоке и уничтожили до 70 российских военных.