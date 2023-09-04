ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб
В понедельник, 4 сентября, ВСУ успешно отбили атаки врага к северу от Клищиевки, что на Донетчине, в свою очередь враг нанес авиационный удар в районе Ивановского
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по районам скопления врага
Еще 2 пришлось по зенитно-ракетным комплексам противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.
За день россияне нанесли 5 ракетных и 68 авиаударов по территории Украины
Кроме того, враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В течение суток произошло 22 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Вовчанск, Вовчанские Хутора, Гатище, Огирцово, Тернова Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Дворична, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Гостре, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехово, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстреламы подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Зализнычное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Бургунка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- В воскресенье, 3 сентября, российские террористы нанесли удар по поселку Солнечному Херсонской области. В результате российских обстрелов ранения получил 11-летний ребенок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 38.03
- EUR Покупка 40.41Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное