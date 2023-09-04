ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по районам скопления врага

Еще 2 пришлось по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

За день россияне нанесли 5 ракетных и 68 авиаударов по территории Украины

Кроме того, враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Вовчанск, Вовчанские Хутора, Гатище, Огирцово, Тернова Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Вовчанск, Вовчанские Хутора, Гатище, Огирцово, Тернова Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Дворична, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Дворична, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области. На Бахмутском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.

артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Гостре, Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Гостре, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехово, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстреламы подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Зализнычное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехово, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстреламы подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Зализнычное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Бургунка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.