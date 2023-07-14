ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон за сутки
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 236590 военных. 13 июля Силы обороны отразили атаки россиян возле Берховки и Первомайского
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери России в Украине на войне
С 24 февраля 2022 года по 14 июля 2023 года страна-агрессор потеряла в Украине:
- личного состава – около 236 590 (+550) солдат
- танков ‒ 4097 (+5)
- боевых бронированных машин – 8008 (+9)
- артиллерийских систем – 4449 (+24)
- РСЗО – 680 (+2)
- средств ПВО ‒ 423 (+2)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31)
- крылатых ракет ‒ 1273 (+2)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24)
- специальной техники ‒ 662 (+10)
Окончательные данные уточняются.
На фронте произошло около 30 боеприкосновений в сутки: возведение Генштаба
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Там в течение суток произошло около 30 боевых столкновений, об этом в утренней сводке 14 июля отчитывался Генштаб ВСУ.
Россия совершила 52 авиаудара и выпустила 2 "калибра", "Искандер-М" и 20 "шахедов" по Украине
13 июля российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БПЛА Shahed. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.
Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.
Сегодня ночью, 14 июля, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация по направлениям
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.
Россияне нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине.
Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов, украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.
Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.
Нанесла авиационный удар возле Макаровки и осуществила обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.
Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополье, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казачье Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
ВСУ атаковали районы скопления окупантов, а также поразили 2 склада боеприпасов и одну важную цель врага.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.
Вместо этого подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну электронную борьбу и еще одну электронную борьбу.
- Ранее сообщалось , что оккупанты на юге Украины продолжают искусственное переселение и насильственную ассимиляцию украинцев.
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