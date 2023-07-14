Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон за сутки
Обновлено

ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон за сутки

14 июля, 2023 пятница
08:18
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 236590 военных. 13 июля Силы обороны отразили атаки россиян возле Берховки и Первомайского

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине на войне

С 24 февраля 2022 года по 14 июля 2023 года страна-агрессор потеряла в Украине:

  • личного состава – около 236 590 (+550) солдат
  • танков ‒ 4097 (+5)
  • боевых бронированных машин – 8008 (+9)
  • артиллерийских систем – 4449 (+24)
  • РСЗО – 680 (+2)
  • средств ПВО ‒ 423 (+2)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31)
  • крылатых ракет ‒ 1273 (+2)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24)
  • специальной техники ‒ 662 (+10)

Окончательные данные уточняются.

На фронте произошло около 30 боеприкосновений в сутки: возведение Генштаба

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Там в течение суток произошло около 30 боевых столкновений, об этом в утренней сводке 14 июля отчитывался Генштаб ВСУ.

Россия совершила 52 авиаудара и выпустила 2 "калибра", "Искандер-М" и 20 "шахедов" по Украине

13 июля российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БПЛА Shahed. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Сегодня ночью, 14 июля, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Россияне нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине.

Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов, украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Нанесла авиационный удар возле Макаровки и осуществила обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополье, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казачье Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ атаковали районы скопления окупантов, а также поразили 2 склада боеприпасов и одну важную цель врага.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вместо этого подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну электронную борьбу и еще одну электронную борьбу.

  • Ранее сообщалось , что оккупанты на юге Украины продолжают искусственное переселение и насильственную ассимиляцию украинцев.
Россия
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
13 июля, 2023 четверг
Китай не будет мешать РФ снова напасть на Украину в 2026 году и заинтересован в спасении Путина, - военный эксперт Бадрак
острів Зміїний
13 июля, 2023 четверг
Российская армия на рассвете сбросила фугасную бомбу на остров Змеиный
Бен Воллес
12 июля, 2023 среда
"Мы не Amazon": министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 июля
12:46
В деоккупированном селе в Николаевской области обнаружили тела двух гражданских, которых расстреляли военные РФ
12:33
На Мелитопольском направлении Силы обороны за неделю продвинулись на 1,7 км
12:22
Орбан о войне в Украине: Если американцы захотят, мир наступит завтра утром
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 часов до саммита НАТО в тексте коммюнике не должно было быть упоминания о приглашении Украины
12:01
OPINION
Украина – НАТО. Путин здесь ни при чем
11:59
Инфографика
Рождество 25 декабря: Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников
11:55
Дмитрий Кулеба
"Это было досадное недоразумение": Кулеба прокомментировал высказывание Уоллеса о недостаточной благодарности Украины
11:42
Теперь лента "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича доступна для просмотра онлайн
11:42
Обновлено
Рада прекратила полномочия депутата от запрещенной ОПЗЖ Плачковой
11:31
Сделал из собственного дома "наблюдательный пункт" за ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанта в Донецкой области
11:24
Голливудские актеры объявили забастовку из-за зарплат и использования ИИ
11:23
Чтобы выполнить план по задержаниям, россияне призывают жителей ВОТ юга Украины доносить на соседей
11:18
Индия запустит миссию Chandrayaan 3 с высадки на Луну: где смотреть старт
11:00
Буданов: У нас есть свои люди в ближайших к Путину кабинетах
10:56
Kozak System представил гимн объединенной штурмовой бригады "Лють"
10:52
Укрэнерго: 13 июля вечернее потребление электроэнергии было самым высоким за всю неделю
10:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украина будет иметь преимущество над РФ в артиллерии на отдельных направлениях благодаря кассетным боеприпасам, - Згурец
10:26
російський атомний підводний човен
Разведка Британии объяснила, почему Россия впервые не выведет атомные подлодки на парад ВМФ
10:26
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей: 5 человек погибли, 10 ранены. Ситуация в регионах
10:21
Минкульт согласился передать усадьбу Сикорского в собственность общины Киева
10:20
В Черном море дежурят два вражеских ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:20
Обзор
Когда Европа перестанет зависеть от армии США и подорожают ли цены на продукты. Акценты мировых СМИ 14 июля
10:08
Инфографика
Курс валют 14 июля: евро дорожает, а доллар дешевеет
10:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Агенты ФСБ в рясах и с кадилами
09:58
Китайские ученые разработали биомаркер для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях
09:52
"На все приходит время расплаты": Череватый прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов
09:31
Обновлено
Ночная атака Украины 14 июля: в Кривом Роге уничтожено админздание коммунального предприятия, есть пострадавший
09:25
Год назад российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. В результате атаки погибли 29 человек
08:54
Пентагон
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тыс. резервистов
08:49
F-16
Южная Корея и США провели воздушные учения со стратегическим бомбардировщиком на фоне запуска КНДР баллистической ракеты
08:22
ЕС отменит ограничения на импорт японских пищевых продуктов, установленные после катастрофы на Фукусиме
08:21
Силы ПВО уничтожили 16 из 17 "шахедов" и 7 разведывательных БПЛА
08:00
OPINION
О манипуляциях с ленд-лизом
07:30
Увольнение российского командира 58 армии Попова подтверждает слабую оборону оккупантов на Запорожском направлении, - ISW
06:55
Франция одобрила увеличение военных расходов: это вызвано войной в Украине и глобальными угрозами
06:26
Евросоюз и страны G7 осудили запуски КНДР баллистических ракет
05:55
Вагнеровцы не участвуют в боевых действиях в Украине, - Пентагон
05:28
На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов
04:53
Путин заявил, что ЧВК Вагнер юридически не существует и рассказал о встрече с Пригожиным
04:10
Украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV