Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине на войне

С 24 февраля 2022 года по 14 июля 2023 года страна-агрессор потеряла в Украине:

личного состава – около 236 590 (+550) солдат

танков ‒ 4097 (+5)

боевых бронированных машин – 8008 (+9)

артиллерийских систем – 4449 (+24)

РСЗО – 680 (+2)

средств ПВО ‒ 423 (+2)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31)

крылатых ракет ‒ 1273 (+2)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24)

специальной техники ‒ 662 (+10)

Окончательные данные уточняются.

На фронте произошло около 30 боеприкосновений в сутки: возведение Генштаба

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Там в течение суток произошло около 30 боевых столкновений, об этом в утренней сводке 14 июля отчитывался Генштаб ВСУ.

Россия совершила 52 авиаудара и выпустила 2 "калибра", "Искандер-М" и 20 "шахедов" по Украине

13 июля российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БПЛА Shahed. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Сегодня ночью, 14 июля, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Россияне нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине.

Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов, украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Нанесла авиационный удар возле Макаровки и осуществила обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополье, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казачье Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ атаковали районы скопления окупантов, а также поразили 2 склада боеприпасов и одну важную цель врага.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вместо этого подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну электронную борьбу и еще одну электронную борьбу.