ВСУ отбили атаки россиян в Донецкой области, - Генштаб
Вооруженные силы Украины отбили враждебные наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях
Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
Согласно информации военных, армия РФ продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений. Продолжаются авиационные и ракетные удары оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.
- На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
- На Славянском направлении противник пытался вести разведку на территории Богородичного. Украинские воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать.
- На Бахмутском направлении русские солдаты вели наступление в сторону Бахмутского и Кодемы, однако, отошли.
- На Авдеевском направлении враг вел наступательные бои в направлении населённых пунктов Пески и Невельское. Удачи не имел.
- На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.
В Генштабе добавили, что оккупанты понесут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия.
Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
- В ОК "Юге" предупредили о возможных массированных ракетных ударах по всем регионам Украины.
- Посольство США в Киеве призвало своих граждан по возможности уехать из Украины в связи с опасностью российских ударов по гражданской инфраструктуре.
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