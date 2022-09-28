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ВСУ отбили атаки около 8 населенных пунктов, среди них - Зайцево, Николаевка Вторая и Первомайское

28 сентября, 2022 среда
08:22
война с Россией

За 27 сентября противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов с РСЗО. Украинские воины отбили атаки врага в районах Зайцево, Майорска, Железного, Николаевки Второй, Первомайского, Победы, Новомихайловки и Безымянного

Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Кроме того, пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку" , – говорится в сообщении.

Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. И дальше остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 105 обстрелов с РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;
  • на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван
  • на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздоловка
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов беспилотников.

За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 беспилотников и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель". Общие потери уточняются.

  • Как писал Генштаб, в Украину стали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для восполнения потерь кафиров.

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