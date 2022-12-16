Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов, - Генштаб

ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов, - Генштаб

16 декабря, 2022 пятница
07:15
война с Россией

15 декабря Силы обороны отбили атаки в районах 22 населенных пунктов и поразили 5 пунктов управления противника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Согласно информации, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых - по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.

По уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак.

"С целью пополнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", - говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также наши защитники сбили два БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.

  • Украинские защитники за 14 декабря успешно отбили атаки вражеских войск в населенных пунктах Донбасса. Воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
военные силы Украины
Читайте также:
Валерій Залужний
15 декабря, 2022 четверг
Залужный в интервью The Economist: Россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать
Польща
15 декабря, 2022 четверг
Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине, - Politico
Путін Лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Кремле не хотят дать Лукашенко умыть руки, поэтому риск вторжения из Беларуси высок, - дипломат Чалый
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 декабря
08:06
OPINION
Залужный не играет на публику и не пытается успокоить
07:47
Россия, несмотря на санкции, покупает большинство деталей для дронов "Орлан" за рубежом, - Reuters
07:44
Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Днепропетровской области.
07:42
коронавирус
Коронавирус может храниться в телах инфицированных людей даже после смерти, - NYT
07:30
Россия может пойти в новое наступление на Киев зимой 2023, однако это вряд ли удастся, – ISW
07:05
Твиттер заблокировал известных журналистов, критиковавших Илона Маска
06:41
"Готовим усиление нашего оборонного сотрудничества". Зеленский поговорил с Трюдо
06:39
Стало известно, сколько россиян сдались в плен по программе "Хочу жить"
06:10
Писал письма с поддержкой Путина. Судья Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка
05:44
Белый дом
В Белом доме прокомментировали резолюцию по исключению РФ из Совбеза ООН
05:15
Эффективность ПВО Украины выросла до 80%, – Резников
04:36
Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу
03:37
Оккупанты арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы, - Центр национального сопротивления
02:57
Жан Беленюк
Все сознательные атлеты не имеют права говорить о трудных временах в спорте, - нардеп-борец Беленюк
02:15
Россия похитила 40 детей из Лисичанска и Северодонецка. Их вывезли в Ставропольский край
01:54
В метро Киева пройдут тренинги по домедицинской помощи
01:51
Жители Бердянска украсили желто-голубыми лентами одну из улиц города
01:16
"Как бывшему футболисту – страшно становится": Лукашенко пристыдил министра спорта за состояние футбола в Беларуси
00:49
Мудрик
"Арсенал" пытается купить у "Шахтера" Мудрика, - инсайдер Ди Марцио
00:45
Из-за санкций экономика РФ сократится на 20% к 2030 году, - представитель Госдепа США
00:06
Сборная Португалии уволила тренера после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022
2022, четверг
15 декабря
23:45
Сумщина: Россия нанесла 58 ударов по области за сутки
23:33
ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России
23:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 декабря
23:17
С начала суток Россия 16 раз обстреливала Херсон, - Зеленский
22:54
ЧВК Вагнера
Президент Ганы: ППК "Вагнера" нанялись в Буркина-Фасо, за службу им отдали шахту с золотом
22:43
Украина отказалась подавать фото на конкурс "Вики любит достопримечательности 2022" из-за участия РФ
22:37
У нардепки от ОПЗЖ Королевской обнаружили землю под Москвой, НАПК передало САП данные о ее образе жизни
22:15
Франция обязала спутникового оператора прекратить трансляцию еще трех пропагандистских каналов РФ
22:12
Подоляк
"Легализация изнасилований, убийств и мародерств": Подоляк о решении РФ не наказывать за преступления в Украине
21:45
Обзор
Путин готовит 200 тыс. солдат на Киев, Крым – самая крупная разменная монета Зеленского, Украина до конца десятилетия будет в ЕС. Мировые СМИ об Украине 15 декабря
21:14
В Херсонской области в ночь на 15 декабря сгорели две гостиницы с командованием армии РФ, - СМИ
20:46
Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
20:27
Флаг Словакии
Парламент Словакии отправил в отставку правительство, досрочные выборы возможны весной 2023 года
20:24
В ЕС разблокировали 18 млрд евро помощи для Украины
20:13
Обзор
Победные новости 295-го дня войны: громкий "хлопок" в Кадиевке, продвижение ВСУ на Донетчине и признание Голодомора геноцидом
20:04
OPINION
"Аргентина, 1985". Короткий конспект для России
19:59
Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС
19:58
Двух украинцев в Беларуси осудили за "агентурную деятельность"
19:53
Маловероятно, что к зерновому соглашению в ближайшей перспективе присоединятся новые порты Украины, - ООН
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV