ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов, - Генштаб
15 декабря Силы обороны отбили атаки в районах 22 населенных пунктов и поразили 5 пунктов управления противника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Согласно информации, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых - по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.
По уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак.
"С целью пополнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", - говорится в сообщении.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также наши защитники сбили два БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.
- Украинские защитники за 14 декабря успешно отбили атаки вражеских войск в населенных пунктах Донбасса. Воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.
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