Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские воины достойно встретили оккупантов - нанесли урон и заставили бежать.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огненное поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

На Южнобужском направлении оккупанты также безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.

В Донецкой области продолжаются бои в направлении Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. ВСУ отразили атаки россиян на нескольких направлениях.

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