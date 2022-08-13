ВСУ отбили атаки оккупантов и нанесли потери на Харьковщине и Херсонщине
Защитники Украины отразили наступление россиян и нанесли им потери на Харьковском направлении в районе Питомника и вблизи населенных пунктов на Херсонщине
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские воины достойно встретили оккупантов - нанесли урон и заставили бежать.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огненное поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.
На Южнобужском направлении оккупанты также безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.
- В Донецкой области продолжаются бои в направлении Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. ВСУ отразили атаки россиян на нескольких направлениях.
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