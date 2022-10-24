Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, с начала суток 24 октября по состоянию на 18:00 защитники Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

Как добавили в Генштабе, авиация Сил обороны за это время нанесла 17 ударов по противнику. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, четырех позиций зенитных ракетных комплексов россиян. Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.