ВСУ отбили атаки и вытеснили врага из ряда населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, – Генштаб
Украинские Силы обороны вытеснили ккупантов из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Кроме того, с начала суток 24 октября по состоянию на 18:00 защитники Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.
Как добавили в Генштабе, авиация Сил обороны за это время нанесла 17 ударов по противнику. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, четырех позиций зенитных ракетных комплексов россиян. Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.
- Днем 24 октября подразделения противовоздушной обороны ВСУ за полчаса сбили два российских ударных вертолета над Херсонской областью
- С начала суток оккупанты нанесли по гражданским объектам 3 ракетных и 7 авиационных ударов и трижды или из РСЗО.
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