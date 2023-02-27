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ВСУ отбили 81 атаку врага за прошедшие сутки, в то же время россияне понесут потери и дезертируют, - Генштаб

27 февраля, 2023 понедельник
07:02
война с Россией

26 февраля Вооруженные Силы Украины отразили 81 атаку российских военных. Враг терпит потери и дезертирует

Об этом в утренней сводке 27 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.

Россия продолжает вести полномасштабную войну против Украины. Основные усилия сосредоточены на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку окупантов в этих направлениях.

Противник пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины, продолжает наносить удары, производить артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирных жителей, а также постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

Россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине в течение суток

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БПЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбили.

Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня в Херсонской и Донбассе. Есть погибшие и раненые украинцы, уничтожены дома и повреждена инфраструктура. Уровень угрозы нанесения РФ ракетных ударов остается высоким.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Российская армия сохраняет военное присутствие вблизи границы, однако признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Минометные и артиллерийские обстрелы продолжаются, в частности, под ударом населенные пункты Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирине, Павловка, Волфине Сумской области, а также Ветеринарное, Красная Заря, Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск Харьковской

Недалеко от Поповки Сумской области и Красной Зари враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел бесполезные наступательные действия в районах Новоселовского, Площадки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Российские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции ВСУ, осуществившее без успеха наступление вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелы подверглись районам более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях русская армия безрезультатно наступала в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Новобахмутовке, Авдеевке, Ласточкиному, Первомайскому, Невельскому, Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Угледару и Времивке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львов, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В целом районы 27 населенных пунктов.

Оккупанты массово дезертируют, их пугают тюрьмой

Противник продолжает нести значительные потери. В районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медучреждения доставлены до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

На фоне военных успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса.

В частности, захватчиков пугают, что российские военные, с 2017 года самовольно покинувшие воинскую часть, получили от 4 до 12 лет лишения свободы.

С Херсонщины коллаборанты бегут в Крым

Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российские оккупационные власти готовятся к побегу на территорию временно оккупированного Крыма. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всем желающим.

Для перевозки коллаборантов враг привлек военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

ВСУ уничтожили вражеский Су-25

За прошедшие сутки авиация защитников Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время, наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение 26 февраля поразили состав боеприпасов и станцию подавления спутниковой связи противника.

Россия
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
коллаборанти
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