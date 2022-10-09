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ВСУ отбили 30 вражеских атак в двух направлениях в сутки, – Генштаб

9 октября, 2022 воскресенье
07:45
война с Россией

Наиболее напряженная обстановка на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где украинские защитники отбили более 30 атак противника за сутки

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 9 октября.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия. Так, в сутки произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.

Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.

Кроме того, огневого поражения потерпели более тридцати населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опросное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

  • на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;
  • на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное;
  • на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
  • В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В то же время, в результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, подтверждено ранение более двадцати вражеских солдат, доставленных в местную больницу города Токмак.

По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более сорока пяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди других Сухой Пруд, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Враг и его муртады убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Так, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

Оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября, в городе Горловка, налоговая инспекция российской федерации приступила к проверкам с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны нанесла более тридцати ударов. В частности, двадцать четыре по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов.

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