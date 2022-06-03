ВСУ отбили 20% Северодонецка, россияне потеряли много техники, - Гайдай

Об этом он сообщил в telegram.

"Если раньше Северодонецк был на 70% захвачен, то сейчас их подвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое подходит к нашим военным", - сказал глава области.

По его словам, потери оккупантов большие, а российские военные деморализованы.

"Могу сказать, что погибших действительно очень много. Они пытаются перебрасывать определенные силы, чтобы идти в наступление и захватить Северодонецк. Но даже ЛНРовцы отказываются воевать за, как они говорят, ЛНР", - добавил он.

Он добавил, что военным не хватает дальнобойной артиллерии. Как только они получат оружие США, смогут отодвинуть позиции оккупантов.

С июня в Северодонецк на позиции украинских военных прибыли бойцы "Иностранного легиона".