ВСУ отбили 20% Северодонецка, россияне потеряли много техники, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что защитники Украины подвинули оккупантов обратно. Армия РФ потеряла военную технику и личный состав, в том числе и кадыровцев
Об этом он сообщил в telegram.
"Если раньше Северодонецк был на 70% захвачен, то сейчас их подвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое подходит к нашим военным", - сказал глава области.
По его словам, потери оккупантов большие, а российские военные деморализованы.
"Могу сказать, что погибших действительно очень много. Они пытаются перебрасывать определенные силы, чтобы идти в наступление и захватить Северодонецк. Но даже ЛНРовцы отказываются воевать за, как они говорят, ЛНР", - добавил он.
Он добавил, что военным не хватает дальнобойной артиллерии. Как только они получат оружие США, смогут отодвинуть позиции оккупантов.
С июня в Северодонецк на позиции украинских военных прибыли бойцы "Иностранного легиона".
- Утром 3 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что в центре Северодонецка продолжаются бои.
- Впоследствии Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке идут ожесточенные бои, город не захвачен российскими военными.
- Двое репортеров международного агентства Reuters получили ранения в результате обстрелов под Северодонецком, а их водитель погиб.
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