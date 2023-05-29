ВСУ отбили 19 вражеских атак за сутки, в Беларусь для боевой подготовки прибывают солдаты РФ, - Генштаб
Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганщины и Донетчины, только на Марьинском направлении ВСУ отразили 12 атак. В Беларусь прибывают подразделения российских военных для проведения мероприятий боевой подготовки
Об этом в утренней сводке 29 мая отчитывается Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 19 вражеских атак.
За сутки Россия нанесла 97 авиаударов и совершила 39 обстрелов из РСЗО по Украине
Генштаб отмечает, что Российская Федерация, не считаясь с потерями, продолжает вести захватническую войну. Продолжает пренебрегать Международным гуманитарным правом, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.
Ночью 29 мая российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар "шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Всего за прошедшие сутки, 28 мая, противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БПЛА Shahed. 58 "шахедов" уничтожили украинские защитники.
Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск Украины и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На полигоны Беларуси прибывают определенные подразделения вооруженных сил РФ для проведения мер боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.
На Северском и Слобожанском направлениях российское войско продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки нанесло авиационных ударов в районах Кондратовка, Басовка, Могрца, Мирополья, Славгород Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области.
Совершило минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Зализный Мост, Галагановка, Муравьи, Ходыно Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогрес, Демьяновка, Ходыно, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Масютовка, Кисловке, Берестову Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение прошлых суток солдаты РФ наступательных действий не проводили.
Нанесли авиационные удары в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области.
Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского.
Нанес авиационных ударов в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.
Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 атак РФ в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Марьинки.
В то же время вражеские обстрелы потерпела также Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении российские террористы вели безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанесли авиационный удар возле Угледара.
Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Берислава Херсонской области.
Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
Силы обороны поразили 6 пунктов управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции и ЗРК "Тор" оккупантов
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 по его зенитно-ракетным комплексам.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс "Тор", 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов противника.
Также защитникам Украины за прошедшие сутки удалось уничтожить вражеский БПЛА разведывательного типа.
- Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированного россиянами левобережья Херсонщины на местное население усиливают давление с целью принудительной паспортизации по законам России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное