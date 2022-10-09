Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она рассказала, что продолжается работа по закреплению и зачистке территорий, проводятся стабилизационные мероприятия. Спикер заявила, что оккупанты оставляют после себя много "сюрпризов" - это заминированные здания, дороги и поля.

"Недавно в Большой Костромке был подрыв на мине во время сельскохозяйственных работ", – рассказывает Гуменюк.

Она отмечает, что рано возвращаться на деоккупированные территории, необходимо дать время специалистам обезопасить их и провести стабилизационные мероприятия.

6 октября Генштаб сообщил, что ВСУ освоботдили в Херсонской области 29 населенных пунктов.

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