ВСУ освободщили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении
С начала активных боевых действий Вооруженные силы Украины освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении
Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она рассказала, что продолжается работа по закреплению и зачистке территорий, проводятся стабилизационные мероприятия. Спикер заявила, что оккупанты оставляют после себя много "сюрпризов" - это заминированные здания, дороги и поля.
"Недавно в Большой Костромке был подрыв на мине во время сельскохозяйственных работ", – рассказывает Гуменюк.
Она отмечает, что рано возвращаться на деоккупированные территории, необходимо дать время специалистам обезопасить их и провести стабилизационные мероприятия.
- 6 октября Генштаб сообщил, что ВСУ освоботдили в Херсонской области 29 населенных пунктов.
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