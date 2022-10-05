ВСУ освободили в Херсонской области Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку, - Зеленский
За сутки, 5 октября, в Херсонской области украинские защитники деоккупировали населенные пункты: Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Хочу сегодня отметить личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий на Херсонщине. Именно тех наших действий, которые уже дают ощутимый результат. А будет и больше. Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается", - сообщил в вечернем обращении Зеленский.
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
- За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.
- На недавно освобожденных территориях Херсонской области подразделения Сил обороны сейчас закрепляют позиции и проводят стабилизационные мероприятия.
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