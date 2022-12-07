Об этом он рассказал в видеозаявлении.

Президент подчеркнул, что на поле боя решается судьба миллионов украинцев.

"Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев. Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что обратился к представителям Фонда защиты прав человека имени Роберта Кеннеди, который за время своей деятельности реализовал проект в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности.

Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.

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