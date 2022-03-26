ВСУ освободили Тростянец Сумской области, - бригада "Холодный Яр"
Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации
Об этом сообщила пресс-служба 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.
"Сегодня силами 93 бригады, с помощью теробороны и местных партизан, город Тростянец на Сумщине освободили от российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Там добавили, что из города удалось выгнать элиту российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.
"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец. Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", – заявили в бригаде.
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