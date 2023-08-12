ВСУ освободили территории на Таврическом направлении

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Таврическое направление. Есть освобожденные территории. Силы обороны работают. Артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач", - пишет Тарнавский.

За сутки украинские силы ликвидировали 80 россиян, 160 - ранены, еще 2 взяты в плен. Уничтожено 7 единиц военной техники противника: танк, 2 боевых бронированных машин, 2 артсистемы и минометы, 1 единица автомобильной и 1 единица специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.

"Идем вперед!", - подчеркивает Тарнавский.