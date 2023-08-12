ВСУ освободили территории на Таврическом направлении
На вечер субботы, 12 августа, известно об успехах украинских защитников на Таврическом направлении
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Таврическое направление. Есть освобожденные территории. Силы обороны работают. Артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач", - пишет Тарнавский.
За сутки украинские силы ликвидировали 80 россиян, 160 - ранены, еще 2 взяты в плен. Уничтожено 7 единиц военной техники противника: танк, 2 боевых бронированных машин, 2 артсистемы и минометы, 1 единица автомобильной и 1 единица специальной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.
"Идем вперед!", - подчеркивает Тарнавский.
- Российские военные продолжают вести бесполезные наступательные действия на трех направлениях фронта, однако Силы обороны еще на двух направлениях успешно сдерживают их наступление.
- В субботу, 12 августа, диверсанты пытались прорвать границу Украины в Сумской области. Военные отразили атаку.
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