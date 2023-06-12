ВСУ освободили Сторожево в Донецкой области
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова реет над Сторожевым в Донецкой области
Об этом она написала 12 июня в телеграмме.
"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского
Продолжение следует...", - говорится в сообщении.
Сторожево находится возле Благодатного и Нескучного. Эти населенные пункты были уволены недавно.
Фото: Скриншот. DeepState
- 11 июня ВСУ освободили села Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья.
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По состоянию на утро 12 июня Генштаб ВСУ отчитывался , что на Бахмутском направлении враг предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецкая. От артиллерийских обстрелов противника пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области.
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