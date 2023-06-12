ВСУ освободили Сторожево в Донецкой области

Об этом она написала 12 июня в телеграмме.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Продолжение следует...", - говорится в сообщении.

Сторожево находится возле Благодатного и Нескучного. Эти населенные пункты были уволены недавно.

Фото: Скриншот. DeepState