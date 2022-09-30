Об этом сообщила 66-я ОМБр ВСУ в фейсбуке .

"Защитники 66 отдельной мехбригады освободили поселок Щурово в Донецкой области.

Бойцы одного из подразделений воинской части дубасили российского врага так, что те, по словам очевидцев, выскакивали почти голыми из окон тамошних жилых домов", - подчеркнули военные.

Пресс-служба бригады обнародовала видео того, как выглядит поселок после российской оккупации.

23 сентября украинские воины уволили Яцковку в Донецкой области и вернули контроль над позициями вблизи Бахмута.

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