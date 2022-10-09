Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.

"Уже официально: село Стельмаховка Коломычиской сельской громады Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов", - написал Гайдай и опубликовал фото с украинскими военными возле сельсовета.

7 октября украинские военные деоккупировали село Макеевка Сватовского района Луганской области.

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