ВСУ освободили село Руска Лозовая, откуда оккупанты обстреливали Харьков, - Синегубов
На Харьковщине Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Руска Лозовая, откуда россияне обстреливали Харьков
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По предварительным данным, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Руска Лозовая Харьковской области.
Синегубов сообщает, что, по словам командования Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение.
Ведь именно отсюда враг постоянно обстреливал из артиллерии жилые районы Харькова.
- Напомним, что 26 апреля на Харьковщине ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
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