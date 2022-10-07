ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области
Украинские военные деоккупировали Макеевку Сватовского района Луганской области
Об этом сообщили в фейсбуке 198-го батальона терробороны.
"ВСУ продолжает увольнять нашу родную Сватовщину. Село Макеевка - это Украина", - подчеркнули в ТрО.
- 6 октября оккупанты сообщили , что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.
- 7 октября глава Луганской ОВА сообщил о деоккупации села Грековка Луганской области.
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