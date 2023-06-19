Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки", - говорится в пресс-службе.

Маляр отметила, что в целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

По словам заместителя министра обороны, в течение прошлой недели на юге происходило наступление по нескольким направлениям. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач.

"Активная работа Сил обороны таврического направления продолжается", – отметила Маляр.