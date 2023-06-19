ВСУ освободили Пятихатки в Запорожье и продвинулись до 7 км на Таврическом направлении, - Маляр
В Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение украинскими военными села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожево, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки", - говорится в пресс-службе.
Маляр отметила, что в целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.
По словам заместителя министра обороны, в течение прошлой недели на юге происходило наступление по нескольким направлениям. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач.
"Активная работа Сил обороны таврического направления продолжается", – отметила Маляр.
- 11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
- Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях сосредоточены основные усилия вражеских войск. Несмотря на потери, россияне пытаются наступать, но не имеют успеха.
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