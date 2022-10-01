Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона .

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там ведутся стабилизационные действия", - сказал Череватый.

По его словам, в районе Лимана в окружении оказалось около 5 тыс. оккупантов.

"Там действительно наши данные показывали, что российская группировка насчитывала количество в районе 5–5,5 тыс. Тем не менее активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - отметил Череватый.

1 октября военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в районе Лимана сосредоточено от 2,5 тыс. до 5 тыс. российских военных.

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