Об этом Гайдай сообщил в Тelegram.

"Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины", - написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА также отметил, что оккупанты готовятся к длительной обороне - окапываются, минируют территории, стягивают резервы.

Ранее оккупанты сообщили, что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений с подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.

1 октября Украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандрыголово, Дробышево, Ставки возле Лимана.

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