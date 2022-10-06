ВСУ освободили поселок Грековка в Луганской области, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили поселок Грековка в Луганской области
Об этом Гайдай сообщил в Тelegram.
"Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины", - написал Гайдай.
Глава Луганской ОВА также отметил, что оккупанты готовятся к длительной обороне - окапываются, минируют территории, стягивают резервы.
- Ранее оккупанты сообщили, что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений с подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.
- 1 октября Украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандрыголово, Дробышево, Ставки возле Лимана.
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