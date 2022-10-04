ВСУ освободили от российской оккупации населенные пункты на Востоке и Юге Украины, - Deepstatemap
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по всей линии фронта, в частности, успехи ВСУ заметны на Луганском и Херсонском направлениях
Об этом сообщает Deepstatemap.
По данным портала, украинские военные за последние сутки вошли в ряд населенных пунктов в Харьковской области. Так, речь идет о Богуславке, Боровской Андреевке, Колесниковке, Глушковке и Кругляковке.
Также украинские войска успешно продвигаются на южном направлении. ВСУ вошли в населенный пункт Новопетровка в Херсонской области.
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