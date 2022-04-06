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Главная война с Россией ВСУ освободили от россиян еще три населенных пункта. Бригада оккупантов из Мурманской области потеряла в Украине около 30% военных, - Генштаб

ВСУ освободили от россиян еще три населенных пункта. Бригада оккупантов из Мурманской области потеряла в Украине около 30% военных, - Генштаб

6 апреля, 2022 среда
08:12
война с Россией

Россияне восстанавливают выведенные в РФ подразделения, перемещают войска для перегруппировки, но бригада оккупантов из Мурманской области потеряла в Украине около 30% военных, а 236-я артиллерийская бригада 20-й общевойсковой армии - 20%

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступлению для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Существует угроза использования ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Россияне наносят удары по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.

В то же время, они пытаются улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Возможное применение территории Приднестровья для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь готовятся к приёму самолетов.

Россияне пытаются привлечь к войне против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери, однако это не повлияет на ход боевых действий из-за их малого количества.

"Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой %. Одна батальона тактическая группа уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область", – отметили в Генштабе ВСУ.

На Волынском направлении признаков формирования вражеского наступления нет. Определенные подразделения ВС Беларуси прикрывают участок украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть выведенных подразделений противника находится в Беларуси. Идет восстановление, вероятно, с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается оставление подразделений РФ для сковывания действий Сил обороны Украины и недопущение их перебрасывания на другие направления. Другой целью является помощь Беларуси в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, выведенных в Брянскую и Курскую области РФ.

На Слобожанском направлении россияне продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

"По имеющейся информации, потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады", - добавили в Генштабе ВСУ.

На Изюмском направлении оккупанты пытаются создать ударную группировку и продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенкового.

На Донецком направлении россияне предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений, ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасное, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое, но безуспешно.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы, не оставляют попыток штурма Мариуполя. Украинские военные более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая большие силы подразделений оккупантов.

На Таврическом направлении, в районе Басани перемещались отдельные подразделения из состава 58-й общевойсковой армии, предположительно с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении оккупанты восстанавливают боеспособность и осуществляют мероприятия по инженерному оборудованию позиций, продолжают террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

"Враг, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Идут бои в районе населенного пункта Александровка", - отметили в Генштабе.

ПС ВСУ 5 апреля уничтожили 8 российских крылатых ракет. Украинская авиация продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по оккупантам.

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